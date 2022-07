Dusan Kuciak bohaterem kibiców biało-zielonych! 37-letni bramkarz Lechii Gdańsk ratował dzieci w czasie zadymy na trybunach [zobaczcie film]

5 minuta meczu pomiędzy Lechią Gdańsk a Akademiją Pandev przez kibiców biało-zielonych na długo zostanie zapamiętana. To właśnie wtedy na trybunach Polsat Plus Areny doszło, jak relacjonuje policja, starcia między pracownikami ochrony a kibicami Lechii.

Dużą przytomnością wówczas wykazał się Dusan Kuciak. Bramkarz Lechii od razu ruszył z pomocą dla fanów biało-zielonych i pomógł ewakuować dzieci z trybuny, na której doszło do dantejskich scen. Golkiperowi pomagał także Flavio Paixao, który również pomógł najmłodszym fanom Lechii wydostać się z sektora.

Chwilę później, gdy piłkarze wraz z arbitrami udali się do szatni, również słowacki bramkarz wezwał służby medyczne, aby pomóc poszkodowanym osobom.

Bójki na trybunach stadionu to bez dwóch zdań zdarzenie skandaliczne, to jednak postawa Dusana Kuciaka, bramkarza Lechii wymaga na absolutne wyrazy uznania i pochwałę. Zachowanie Słowaka potwierdza tylko to, czym słynie na boisku 37-letni zawodnik. Zdecydowanie, charakter i poświęcenie dla drużyny.