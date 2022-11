Dusan Kuciak, bramkarz Lechii Gdańsk: Drugi gol dla Legii to przypadek. Nie pomogłem drużynie, ale nie oceniam tego w kategorii błędu

Jeszcze tego nie widziałem, ale czuję, że dało się zrobić coś więcej. Nie pomogłem drużynie, ale nie chcę tego oceniać w kategorii błędu. Ta bramka dla nich to był czysty przypadek. Oddałem życie Legii, a oni to wykorzystali.

Jaki miałeś plan w rzutach karnych, bo ani razu nie rzuciłeś się w tę stronę, w którą leciała piłka?

Miałem dobry plan, ale zawodnicy Legii mieli lepszy. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. Wszystko było przygotowane, ale co mam zrobić, jeśli piłkarze zmieniają stronę, w którą strzelają z karnych. Starałem się wyczekać Josue czy Picha, gdzie byłem przekonany, że strzeli w moją prawą, bo to jego ulubiona strona, to strzelił w lewą. Mladenović miał trzy czy cztery karne. Wszystkie strzela w prawy górny róg bramkarza, a dzisiaj w lewy dolny. Wiem, że znowu powiedzą, że Kuciak nie potrafi bronić karnych, ale aż tak bardzo się tym nie przejmuję. Bardziej przeszkadza mi bramka na 2:2.