Dusan Kuciak, bramkarz Lechii Gdańsk: Wskazuję palcem na siebie i mówię, że nie pomogłem drużynie. Karny to mój błąd i wszyscy to widzieli

Co chciałeś zrobić w tej sytuacji, w której zrobiłeś karnego dla Pogoni?

Wszyscy widzieli, że to mój błąd. Nie ma tu dla mnie żadnego usprawiedliwienia. Karny, który może nie przesądził o wyniku, bo to był początek meczu. Na pewno nie pomogłem drużynie i to mnie denerwuje. Chciałem zmienić stronę, ale za bardzo wypuściłem sobie piłkę i to zdecydowało, że zawodnik Pogoni znalazł się przede mną, a ja niepotrzebnie go kopnąłem.

Straciliście osiem goli w dwóch ostatnich meczach, pięć w Szczecinie. Jest źle pod tym względem.

Przyda się taki zimny prysznic, takie mocne wstrząśnięcie nami. Chciałbym, że po meczu każdy zaczął od siebie. Dlatego ja wskazuję palcem na siebie i mówię, że ja nie pomogłem drużynie. Na tym się skupię podczas analizy, że w tym meczu nic nie dałem zespołowi.