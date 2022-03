Dusan Kuciak, bramkarz Lechii Gdańsk: Wyjdziemy z tego, jeśli jesteśmy dobrą drużyną. Gra o mistrzostwo to oszustwo, celem czwarte miejsce

Dla Lechii to szósty wyjazdowy mecz z rzędu bez zwycięstwa, piąta porażka z rzędu i trzeci bez strzelonego. Przy takich wynikach trudno o to, aby osiągnąć w sezonie coś dużego?

To są dziennikarskie statystyki, które oczywiście są prawdziwe i tego nie oszukamy. A co wielkiego w tym sezonie możemy zrobić? Cały czas mamy szansę na zajęcie czwartego miejsca, a to jest nasz cel, bo czołowa trójka już nam odjechała. Powiedziałem chłopakom w szatni, że jesteśmy razem w tym gównie i jeśli będziemy trzymać się razem i każdy z nas naprawdę będzie chciał z niego wyjść, to uda nam się to zrobić. Zamykamy pewien cykl i jeśli wygramy z Górnikiem Łęczna, to możemy spokojnie pracować w przerwie reprezentacyjnej. Musimy się odbić. Wyjazdy są faktycznie bardzo słabe, ale ja to odbieram w ten sposób, że w Gliwicach zagraliśmy trzeci kolejny mecz bez zwycięstwa. Piast wygrał, ale to był mecz na 0:0 i gdybyśmy utrzymali koncentrację, to wszystko byłoby w porządku. Nie udało się i zgubione punkty trzeba nadrabiać z mocniejszymi przeciwnikami. W meczach z Radomiakiem, Wisłą Kraków i Piastem Gliwice mieliśmy zdobyć siedem punktów, a mamy jeden. Jestem pozytywnie nastawiony, bo wierzę, że stać nas na czwarte miejsce i to jest realny cel na ten sezon.