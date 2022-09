Dusan Kuciak, kapitan Lechii Gdańsk po meczu ze Śląskiem Wrocław: Musi przyjść ktoś z mocnym charakterem i zrobić porządek

Co się wydarzyło w końcówce meczu ze Śląskiem Wrocław?

Co się wydarzyło? Przegraliśmy mecz na własne życzenie. Samo sobie przeszkadzamy. Taka jest sytuacja, jak wyglądaliśmy na boisku. Nie jesteśmy drużyną. Musi przyjść ktoś z mocnym charakterem, bez sentymentów i zrobić porządek, bo inaczej nie pociągniemy tego w dobrą stronę.

A gdybyś miał zacząć analizę od siebie?

Już w sytuacji przed karnym widać było, że byłem zdenerwowany. Na koniec nie zachowałem się dobrze i nie ma co nad tym dyskutować. Ale co robi zawodnik Śląska? Blokuje mnie, ja staram się wyjść, a potem byłem zdenerwowany tym co się dzieje i go zahaczyłem. A przy drugiej bramce? Przeszkadzaliśmy sobie z Tobersem, bo ja miałem piłkę na rękach, a on na głowie. Zderzyliśmy się, kiedy piłka jest w naszej okolice. Te decyzje z czegoś się biorą i są złe. Mam nadzieję, że to jak najszybciej się wyczyści.