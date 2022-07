Dusan Kuciak sprzedawał bilety na mecz Lechii Gdańsk z Rapidem Wiedeń. Końca kolejki nie było widać. Jest optymizm wśród kibiców Tomasz Galiński

Dusan Kuciak pojawił się w Lechia Fanstore ok. godz. 15 i przez ponad godzinę wcielił się w rolę osoby sprzedającej bilety na czwartkowy mecz Lechii Gdańsk z Rapidem Wiedeń. To jedna z akcji marketingowych gdańskiego klubu, który walczy o wysoką frekwencję. Była okazja nie tylko do zakupu wejściówki, ale też chwili rozmowy czy zrobienia sobie wspólnego zdjęcia.