DUŻE kary dla właścicieli samochodów. Za brak dokumentu możesz dostać nawet 11 tys. złotych kary. Wiemy jak jej uniknąć

Kary za brak OC do 1 lipca 2023 r. za samochód osobowy wynoszą obecnie: - brak ważnego OC od 1 do 3 dni – 1369 zł, - brak ważnego OC od 4 do 14 dni – 3 490 zł, - brak ważnego OC powyżej 14 dni – 6980 zł.

JAROSLAW JAKUBCZAK