Dużo znaków zapytania. Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz na początek fazy play-off

O ile jednak absencja Adriana Gały w barwach Wybrzeża jest przesądzona od kilkunastu dni i gdańszczanie mieli czas, by mentalnie się do tego przygotować, o ile nie wiadomo w jakim składzie do niedzielnego spotkania przystąpi zespól Polonii Bydgoszcz.

Wiktor Przyjemski doznał bowiem kontuzji ręki podczas finału Speedway of Nations U-21 w Vojens. To kontuzja prawej ręki i palca wskazującego. Zostały mu założone dwa szwy. W tym momencie występ Przyjemskiego stoi pod znakiem zapytania.

Co prawda jest to junior, natomiast wystarczy przypomnieć mecz Wybrzeża z Polonią sprzed kilkunastu dni, gdy Przyjemski był jednym z liderów Polonii - zdobył dwanaście punktów i trzy bonusy, prezentując przy tym skuteczną i dojrzałą jazdę. Zresztą, Przyjemski ma piątą średnią punktu na wyścig w całej lidze. Dla porównania, najskuteczniejszy zawodnik Wybrzeża Rasmus Jensen klasyfikowany jest na siódmej pozycji.