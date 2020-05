Dwa miesiące po wprowadzeniu stanu epidemicznego sanepid wydaje nakaz dezynfekcji klatek. Spółdzielnie i wspólnoty robią to już od dawna

Sprawa interesuje nas tym bardziej, że już wówczas zadaliśmy przedstawicielom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pytanie o rozwiązanie tego właśnie problemu. Źródłem inspiracji było nagranie z YouTube „Na naszym osiedlu wykryto koronowirusa” umieszczone w sieci przez polskiego blogera, które w ciągu kilku dni obejrzało kilkaset tysięcy osób. Dokumentuje ono procedury, jakie doprowadziły do opanowania epidemii w Chinach czy też w świetle ostatnich wydarzeń ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. To są niezwykle restrykcyjne i znamienne w skutki uboczne działania, ale przyniosły wyniki. Obejrzyjcie!

Tymczasem u nas dwa miesiące po wybuchu epidemii Sanepid przypomina właścicielom lub zarządzającym budynkami o obowiązku utrzymywania ich w należytym stanie higieniczno-sanitarnym i wydaje instrukcję, jak to robić (przede wszystkim należy czyścić najczęściej dotykane przez mieszkańców poręcze czy guziki w windach). Zarządzenie to upoważnia również właścicieli i zarządców do przesunięcia terminu usuwania usterek u osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, jak również u przebywających na kwarantannie na inny termin, z wyjątkiem poważnych awarii, zagrażających bezpieczeństwu. Jednak w takim przypadku należy interwencję konsultować z powiatową stancją sanitarno-epidemiologiczną, a przede wszystkim pracownicy usuwający awarię muszą mieć zapewnione środki osobistej ochrony.

Wytyczne, które pojawiły się dopiero wówczas, gdy epidemia się rozwinęła w pełni, to typowa musztarda po obiedzie. I tu wracamy do pierwotnego wątku, czyli odpowiedzi na pytanie, jakie zadaliśmy przedstawicielom sanepidu już kilka tygodni temu: dlaczego nie ma wytycznych, dotyczących obowiązkowych dezynfekcji tam, gdzie mieszkają osoby, które chorują (przecież nie wszyscy trafiają do szpitali!) czy osoby na kwarantannach. Usłyszeliśmy, że to sprawa indywidualna. Tymczasem w budynkach publicznych - Natomiast w budynkach mieszkalnych, gdzie - paradoksalnie - czujemy się bezpieczni, już wchodząc na klatkę schodową zdejmujemy maseczkę i rękawiczki (jeżeli takie środki stpsujemy) - bezpiecznie wcale być dotychczas nie musiało.