Dwa nieudane konkursy na dyrektora szpitala psychiatrycznego na Srebrzysku w Gdańsku

- Kryzys na chwilę obecną zażegnano, ponieważ w wyniku negocjacji zwiększono liczbę miejsc na oddziale z 35 do 42 - mówi Lidia Metel Czarnowska, rzeczniczka szpitala psychiatrycznego. - Obsada personelu lekarskiego, z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry nie tylko w regionie, ale i w całym kraju, pozostała bez zmian, co przy zwiększonym obciążeniu pracą pośrednio wymusiło zwiększenie płac psychiatrów z tą deficytową specjalizacją (wzrost o 20 proc. brutto względem dotychczasowego wynagrodzenia).

Niestety i tak nadal zdarzają się pojedyncze dni, kiedy liczba pacjentów nieletnich przekracza maksymalny stan. Po okresie względnego uspokojenia związanego z feriami, istnieje realne prawdopodobieństwo, że liczba pacjentów ponownie będzie wzrastać.

Psychiatrzy dziecięcy zostali także zwolnieni z obowiązku dyżurów w izbie przyjęć.

- Dyżury to koszmar - twierdzą psychiatrzy. - Ponad jedna trzecia przywożonych do nas osób znajduje się pod wpływem alkoholu. Nie są chorzy psychicznie, powinni trafiać do pogotowia socjalnego, pełniącego funkcję dawnej izby wytrzeźwień. Wystarczy jednak, że są agresywni, albo mówią, że chcą się zabić i jadą na Srebrzysko. A tu obłożenie sięga do 104 proc. Dostają tu łóżko, wikt i opierunek, i wychodzą po trzech dniach. Urząd Marszałkowski obiecał interwencję, ale na razie nic z tego nie wyszło.