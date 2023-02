Dwa tygodnie przerwy środkowego Trefla Gdańsk. Karol Urbanowicz już po badaniach i konsultacji ortopedycznej

Po powrocie do Gdańska 22-letni siatkarz przeszedł badania oraz konsultację u ortopedy i wiadomo już, że czeka go około dwóch tygodni przerwy od gry, a także potwierdziła się diagnoza skręcenia stawu skokowego.

- Karol Urbanowicz pechowo upadał po bloku w drugim secie środowego meczu w Kędzierzynie-Koźlu. Musiał on opuścić boisko, a zastąpił go Janusz Gałązka. Po powrocie do Gdańska zawodnik miał konsultację u dr n. med. Jana Nyckowskiego z kliniki Rehasport, a także wykonany został rentgen - informuje Justyna Gdowska, rzeczniczka Trefla Gdańsk.

Na szczęście udało się uniknąć najgorszego, czyli złamania. Skręcenie stawu oznacza, że Karola Urbanowicza czeka około dwutygodniowa przerwa. Pod okiem fizjoterapeuty Piotra Ślugajskiego siatkarz żółto-czarnych wróci na boisko tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.