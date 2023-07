Dwaj pomocnicy Lechii Gdańsk znaleźli nowych pracodawców. Jakub Kałuziński wybrał Turcję, a Maciej Gajos Indonezję Rafał Rusiecki

Jakub Kałuziński w Lechii Gdańsk rozegrał 67 meczów oficjalnych, w których zdobył 3 bramki i miał 5 asyst Andrzej Szkocki Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Turecki Antalyaspor Kulübü to kierunek, na który zdecydował się Jakub Kałuziński. Persija Dżakarta to klub w Indonezji, z którym swoją najbliższą przyszłość piłkarską związał Maciej Gajos. Obu piłkarzy łączy to, że przez ostatnie lata występowali w Lechii Gdańsk, ale klub w 2023 roku postanowił z nich zrezygnować.