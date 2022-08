Dwóch byłych piłkarzy Lechii w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Antonio Colak bohaterem Rangersów w ostatniej rundzie eliminacji

Antonio Colak był zawodnikiem Lechii Gdańsk w sezonie 2014/15. To była krótka, ale udana przygoda - w trzydziestu ligowych meczach Colak strzelił dla biało-zielonych dziesięć goli. Później grał w Niemczech, chorwackiej Rijece, PAOK-u, Malmo, a od obecnego sezonu jest zawodnikiem Rangersów. Jest więc klubowym kolegą innego byłego lechisty Mateusza Żukowskiego, choć rola obu zawodników w drużynie z Glasgow jest zgoła inna.

Żukowski bardzo rzadko łapie się do kadry meczowej, a Colak jest jednym z liderów. W dwumeczu z PSV Eindhoven w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Colak strzelił dwa gole. W środę zapewnił swojemu zespołowi wygraną w Holandii i przypieczętował awans do fazy grupowej najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie.

Skrót meczu PSV - Rangers można obejrzeć w tym miejscu.

Nie był to może najtrudniejszy gol w karierze sympatycznego Chorwata, bo przyszło mu posłać piłkę z pięciu metrów do pustej bramki. Stało się to po fatalnej stracie gospodarzy we własnym polu karnym przy próbie krótkiego rozegrania. Na takim poziomie takie błędy są natychmiast wykorzystywane przez drużynę przeciwną.