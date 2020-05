Dwóch przyjmujących trafi do Trefla Gdańsk. Wróci Mateusz Mika. Z żółto-czarnymi zwiąże się także Bartłomiej Lipiński

Trefl Gdańsk transfery 2020

Trener Michał Winiarski kompletuje skład zespołu na sezon 2020/2021. Informowaliśmy już o tym, że w Gdańsku grać będzie Mariusz Wlazły. Obydwaj panowie znają się doskonale z czasów gry w PGE Skry Bełchatów. Obydwaj dorobili się statusu gwiazd PlusLigi, a także reprezentacji Polski. To rówieśnicy, ale Wlazły nie myśli jeszcze o zakończeniu sportowej kariery. Atakujący ma ambicje, aby w Ergo Arenie porywać kibiców Trefla.

Gdańska drużyna musi jeszcze "załatać" wyrwę na przyjęciu. Według naszych informacji nad Bałtyk wraca Mateusz Mika. Doskonale znany kibicom w Polsce przyjmujący ostatnio grał w Indykpolu AZS-ie Olsztyn. W sezonie 2019/2020 zanotował 19 meczów (62 sety), w których zdobył 159 punktów. W przyjęciu miał 20 procent skuteczności perfekcyjnej, a w ataku prawie 43 procent perfekcyjnej skuteczności.

29-letni Mika do Gdańska trafi po raz trzeci. W sezonie 2012/2013 był do Trefla wypożyczony z Asseco Resovii. Następnie związał się z "lwami" w 2014 roku już na zasadzie transferu definitywnego. Przed drugim przyjazdem nad Bałtyk sięgnął z reprezentacją Polski po mistrzostwo świata. Z Treflem wywalczył później wicemistrzostwo Polski (2015), a także brązowy medal mistrzostw Polski (2018), dwa puchary (2015 i 2018) i Superpuchar Polski (2015). Z Gdańskiem byłego reprezentanta Polski łączy przede wszystkim to, że ma tutaj... własne mieszkanie.