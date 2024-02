Dwoje nowych wicewojewodów pomorskich - to Anna Oklowska-Jacyno oraz Emil Rojek

Oto nowi zastępcy Beaty Rutkiewicz. Czekają tylko na podpis premiera

Anna Olkowska-Jacyno

- Z jednej strony jest to dla mnie wielki zaszczyt, a z drugiej wielka odpowiedzialność . To także szansa i chęć wykorzystania ponad 20-letniego doświadczenia zawodowego, w tym ponad 15 lat pracy w samorządzie. Mam nadzieję nie zawieść pokładanych oczekiwań – mówiła niedawno „Dziennikowi Bałtyckiemu” Anna Olkowska-Jacyno .

Po godzinach pracy zawodowej działa społecznie m.in. w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Potrzebujących Malwa, które wspiera seniorów, ale też stawia nacisk na współpracę międzypokoleniową. Anna Olkowska-Jacyno w tej działalności kieruje się mottem: „Może i młodsi szybciej biegną, ale to starsi znają drogę”. Za wspieranie środowiska osób starszych otrzymała we wrześniu ubiegłego roku tytuł „Przyjaciel Seniora” w dorocznym konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Anna Olkowska-Jacyno jest członkinią Nowej Lewicy i szefową struktur tego ugrupowania w powiecie malborskim. W ostatnich wyborach parlamentarnych było „dwójką” w wyborach do Sejmu, ale nie udało jej się dostać do parlamentu. Jednak teraz przed nią – wszystko na to wskazuje – nowe wyzwania w administracji rządowej w terenie.