Dynia - wartości odżywcze. Oto, dlaczego warto jeść dynię. Na co pomaga dynia, wartości prozdrowotne

Dynia - warzywo czy owoc?

Odpowiedź na to pytanie może zaskoczyć wiele osób. Przez swój wytrawny smak dynia najczęściej uważana jest za warzywo i tak przyjęło się ją nazywać. Z biologicznego punktu widzenia dynia jednak jest owocem i to... jagodowym. Mimo tego faktu, we wszystkich sklepach dynię znajdziemy na dziale z warzywami i tam właśnie należy jej szukać.