Dyskusja przed Urzędem Miasta w Gdańku na temat programu edukacji seksualnej Zdrovve Love [zdjęcia]

Podczas wystąpienia Marka Skiby przed Urząd wyszedł wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk odpowiedzialny za edukację.

Radna Joanna Cabaj zaapelowała do wiceprezydenta Kowalczuka o przeprosiny pod adresem swoim, Aliny Strzałkowskiej oraz nowej kurator oświaty. Odpowiedział jej apelem o przeprosiny pod swoim adresem za mówienie nieprawdy na temat swój oraz programu edukacji seksualnej. Następnie odniósł się do wystąpienia Odpowiedzialnego Gdańska.

- Od sierpnia zeszłego roku czekamy na informację, co ma być tematem debaty. List, który przesłał pan Marek Skiba, nosi tytuł debaty "Zdrovve Love, fakty i mity". Chciał, by była transmitowana na stronie internetowej miasta i by wzięli w niej udział eksperci. Wydział Rozwoju Społecznego pytał w sierpniu o uwagi do programu. Do dzisiaj takiej informacji nie otrzymaliśmy. Cały czas proszę pana Marka o przedstawienie tego co ma być treścią tej debaty, żeby można było rozmawiać. Trudno mi dyskutować z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia. Korzystanie z programu to nie jest przymus. Program od początku jest za zgodą rodziców i opiekunów, którzy mogą wybrać nawet odpowiednie moduły. Jeżeli nie chcą by ich dzieci korzystały z wiedzy np. o antykoncepcji to wystarczy zaznaczyć odpowiednią kratkę. To wszystko jest dostępne - mówił Piotr Kowalczuk.