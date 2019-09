Działacze Koalicji Obywatelskiej krytycznie o sformułowaniach z programu PiS. Zapowiadają odpolitycznienie Muzeum II Wojny Światowej

- Wychowałem się w Gdańsku. Pamiętam, gdy w 1970 r. robotnicy walczyli o wolną Polskę, osoby polityczne mówiły, że strajki to niemiecka sprawka. I co? Po dziesiątkach lat wracamy do tej samej narracji. Mówienie o jakiejś niemieckiej polityce historycznej jest aberracją umysłową - mówił podczas poniedziałkowej konferencji pod muzeum Piotr Bauć.

Polityków Koalicji Obywatelskiej oburzyły słowa zawarte w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości dostępnym m.in. na stronie partii. Z rozdziału „Kryzys i odbudowa systemu” dowiadujemy się, że niemiecką politykę historyczną realizowano w Polsce choćby przez „budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i jej stałą ekspozycję" (przypomnijmy, że w kwietniu 2017 r. PiS odwołał mianowanego przez ministra Zdrojewskiego dyrektora Pawła Machcewicza, którego zastąpił dr. Karolem Nawrockim). Zdaniem działaczy KO, tego rodzaju sformułowania, to kontynuacja retoryki sprzed kilku tygodni, gdy rzekomą niemieckością Gdańska tłumaczono przejęcie Westerplatte.