„Dzieci na oddział już nie przyjmujemy...” Katastrofalny obraz polskiej psychiatrii

My jako szpital, a więc zarząd i personel, nie godzimy się, aby ponosić odpowiedzialność za nieefektywny system i dramatyczną sytuację w psychiatrii dziecięcej. Większość dzieci, żeby nie powiedzieć prawie wszystkie, są po próbach samobójczych albo z myślami samobójczymi. Nie wiemy już, co więcej możemy zrobić, konieczne są szybkie zmiany systemowe, aby ratować naszych małoletnich pacjentów - deklaruje nasz rozmówca.

Czy jest teraz więcej pacjentów z chorobami psychicznymi? Wielu ekspertów mówi, że takie czynniki, jak pandemia, wojna na Ukrainie czy inflacja, mogą mieć wpływ na nasilenie zaburzeń psychicznych.

Obserwujemy duży napływ pacjentów, których stan wymaga hospitalizacji. Tymczasem mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ich przyjmowanie. Przyczyną rosnącej fali osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej jest postęp cywilizacyjny, pandemia koronawirusa czy również wojna na Ukrainie i jej ekonomiczne konsekwencje. Wszystko to może powodować negatywne emocje, wzrost napięcia, kryzys, depresje, a co za tym idzie nasilenie zaburzeń psychicznych. Problem związany z udzielaniem wsparcia psychicznego jest znacznie szerszy. Z powodu trudności z dostępnością wsparcia ambulatoryjnego, często izba przyjęć szpitala psychiatrycznym mylnie traktowana jest przez pacjentów jako miejsce udzielania porad czy konsultacji. Co do zasady zajmujemy się pacjentami w głębokim kryzysie, wymagających bezwzględnej hospitalizacji, czyli stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia swojego bądź innych osób. Natomiast przyjeżdżają do nas osoby w różnym stanie, również tacy, którzy nie wymagają całodobowej opieki, a decyzją lekarza dyżurnego skierowani zostają na terapię do oddziału dziennego lub na konsultacje do poradni zdrowia psychicznego. Jednakże takich placówek jest stanowczo za mało, stąd kolejki do nich są gigantyczne. W związku z tym pacjenci nie uzyskają pomocy ambulatoryjnej w odpowiednim momencie, zaburzenia nasilają się. Te osoby znów trafiają na izbę przyjęć, tyle że już w dużo gorszym stanie. I właśnie takich pacjentów mamy teraz więcej. Staramy się zaopiekować każdym pacjentem, który tego wymaga. Jeśli oddział jest przepełniony, to dostawiamy łóżka, szukamy miejsc w innych szpitalach. Ale sytuacja w całym kraju jest podobna. Pomoc ambulatoryjna jest nieefektywna, a potrzeby rosną z miesiąca na miesiąc. Pogarszająca się sytuacja kryzysowa w psychiatrii jest również wynikiem wieloletnich zaniedbań w tym zakresie.