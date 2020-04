Dzieci z imigranckich rodzin szukają korepetytorów i sprzętu do nauki on-line. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek potrzebuje wsparcia

Czas próby dla sportu - kluby będą walczyć o przetrwanie

Adam Korol, dyrektor biura prezydenta Gdańska ds. sportu: - Przymierzamy się do cięć finansowych z tytułu umów promocyjnych z klubami - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu". - Dziś trudno mi jeszcze powiedzieć jak duże to będą obniżki, ale gdyby były na poziomie 15-20 procent, to byłob...