Dzieci z Ukrainy na zajęciach w hali Ergo Arena. Stowarzyszenie Trefl Pomorze realizuje akcję "Przywrócić dzieciństwo poprzez sport"

Zajęcia sportowe, gry i puzzle, warsztaty plastyczne, robienia figur z balonów - to wybrane atrakcje, które przygotowane zostały dla najmłodszych Ukraińców, którzy trafili do Trójmiasta na skutek putinowskiej inwazji na ich kraj. Akcja "Przywrócić dzieciństwo poprzez sport" została przygotowana przez operatora Ergo Areny - spółkę Hala Gdańsk-Sopot – Stowarzyszenie Trefl Pomorze oraz koszykarski Trefl Sopot i siatkarski Trefl Gdańsk.

Z każdym kolejnym dniem przybywa najmłodszych, którzy w Ergo Arenie mogą znaleźć chwilę radości, a przede wszystkim próbować zapomnieć o dramacie, jaki ich spotkał. Zadanie ułatwiają animatorzy władający językiem ukraińskim. Aktywności sportowe dedykowane są dzieciom w wieku 6-10 lat, a na młodsze pociechy, w wieku 3-6 lat, w trakcie zajęć czeka kącik zabaw, pełen kolorów, puzzli, gier i zabawek.

- Dzięki Fundacji Trefl dla dzieci zostaną przygotowane wyprawki zawierające stroje, bluzy oraz obuwie sportowe. W początkowej fazie zapraszamy dzieci na zajęcia godzinne trzy razy w tygodniu, ale jesteśmy otwarci na modyfikację działań w ten sposób, by odpowiadały one na potrzeby mam dzieci, a także by mogły one zostać na stałe wpisane w grafik Ergo Areny, Stowarzyszenia Trefl Pomorze i klubów sportowych. Szereg innych aktywności prowadzony będzie także podczas meczów Trefla Sopot i Trefla Gdańsk. Bardzo dziękujemy również restauracji Classic, która na czas zajęć zadba o napoje, ciastka i po prostu ciepłe przyjęcie opiekunów dzieci – dodają organizatorzy.