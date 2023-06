Dziecko za burtą Stena Line! Trwa reanimacja

Tragedia na promie Stena Line. Co się stało na środku Morza Bałtyckiego? 29.06.23

O godz. 16:20 kapitan statku nadał sygnał "Mayday", którzy pierwsi odebrali Szwedzi. Prom znajdował się wówczas ok. 55 mil (jest to ok. 100 km) na północ od Rozewia. Na miejsce przyleciały dwa helikoptery - jeden niemiecki, drugi szwedzki. Na pierwszym z nich trwa reanimacja pokrzywdzonej. Drugi śmigłowiec natomiast poleciał do szpitala w Szwecji.

Z informacji podanej w mediach wynika, że kobieta skoczyła za dzieckiem, które wypadło za burtę. Jak donoszą, dziecko ma 7 lat, matka 36 lat - oboje posiadają polskie obywatelstwo.

