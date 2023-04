Dzień Czekolady 2023. Te MEMY poprawią Wam humor. Internauci tak słodko żartują sobie z czekolady. Zobacz najlepsze obrazki

Ile przeciętny Polak zjada czekolady?

Czekolada to produkty popularny w Polsce. W ubiegłym roku Polak zjadł przeciętnie średnio 5,7 kilograma czekoladowych produktów. Tak przynajmniej wynika z informacji, jakie zostały opublikowane w raporcie "Światowy i polski rynek czekolady" na lata 2023-2027.

Czekolada to przekąska bez której wiele osób nie wyobraża sobie życia. Na rynku są dostępne różne wersje tego smakołyku. Niektóre z nich są wzbogacane bakaliami, inne mają podwyższoną zawartość kakao, jeszcze inne nie mają żadnych dodatków. Generalnie wyróżniamy cztery rodzaje czekolady: gorzką, mleczną, białą i różową.

Dzień Czekolady 2023 - kiedy przypada?

Dzień Czekolady jest obchodzony 12 kwietnia. W 2023 roku ten dzień przypada w środę . Co ciekawe w kalendarzu można znaleźć także Światowy Dzień Czekolady . Wypada 7 lipca.

Memy o czekoladzie. Te obrazki podbijają sieć

Czekolada jest też motywem, z którego żartują sobie internauci, tworząc zabawne grafiki. Zerknijcie do galerii i sami się przekonajcie. Ostrzegamy, niektóre obrazki mogą rozbawić was do łez.