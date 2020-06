Dzień Dziecka 2020. Dzieci i dzieciństwo na przedwojennych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego

Dlatego tak istotne jest, aby dostrzegało wyłącznie (albo chociaż w większości) nasze dobre uczynki. Nie możemy oczekiwać, że będzie nas szanowało, jeśli sami jesteśmy opryskliwi wobec własnych rodziców. Niby to oczywiste, jednak wiele matek i ojców jest zdziwionych, że nie cieszą się należytym poważaniem u latorośli, jednocześnie nie licząc się ze zdaniem dziadków i wygłaszając wobec nich nieuprzejme uwagi. Na wpojenie dobrych manier i przyzwoitego zachowania jest tylko jeden sposób: własny wzór.

Ale kindersztuba to nie tylko „proszę” czy „dziękuję”, to nie tylko mówienie „dzień dobry” sąsiadom spotkanym na klatce schodowej czy pani w sklepie. To też wrażliwość na potrzeby innych, to wycieranie butów przed wejściem do domu i właściwe zachowanie się przy stole.