Dzień Flagi w Gdańsku w tym roku pod hasłem „Zostań w domu i… wywieś flagę”. Koncert carrillonowy online

Gdańsk, jak co roku organizuje uroczystości związane z upamiętnieniem Dnia Flagi RP. W tym roku, ze względu na epidemię nie można jednak przeprowadzić uroczystości.

– Apeluję do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska o to, aby zostali w domach i Dzień Flagi RP upamiętnili poprzez wywieszenie flagi państwowej na swoim balkonie lub w oknie. Pokażmy, jak bardzo jesteśmy przywiązani do naszych barw narodowych, ale nie narażajmy swojego zdrowia i życia – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.