Dzień Nauczyciela 2023 r. Kiedy wypada? DATA jest znana. Święto Nauczyciela i MEMY na Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie o nauczycielach

Nauczyciel to trudny zawód, ale jeszcze trudniej być dzieckiem nauczyciela - z uśmiechem komentuje część uczniów. Ale w Dzień Nauczyciela, gdy słodycze, kwiaty oraz życzenia płyną szeroką rzeką, to dzieci nauczycieli się cieszą! Ucieszmy się i my- zobacz te MEMY na Dzień Nauczyciela!

123rf