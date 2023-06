Dzień Ojca 2023. Co kupić tacie z okazji Dnia Ojca? Sprawdź najlepsze inspiracje prezentowe!

Dzień Ojca 2023. Kiedy jest?

Dzień Ojca jest stosunkowo młodym świętem. Po raz pierwszy w Polsce Dzień Taty obchodzono dopiero w latach 60. XX wieku. W naszym kraju święto to obchodzi się 23 czerwca - w 2023 roku będzie to piątek.

Kiedy jest Dzień Ojca? W Polsce to święto obchodzimy 23 czerwca. Pamiętaj, by złożyć tacie życzenia. Nie masz pomysłu jakie? Sprawdź nasze propozycje na życzenia na Dzień Ojca, a także na wierszyki na…

Co kupić tacie na Dzień Ojca?

W Dzień Ojca najlepszym prezentem będzie czas, który poświęcicie swoim tatom i spędzicie go wspólnie. Warto oprócz tego jednak sprawić im upominek, który na zawsze będzie mu o was przypominał. Dobry prezent powinien spełniać co najmniej jedną z podanych kategorii:

zaspokaja potrzebę lub zachciankę, której sam obdarowywany by nie zaspokoił (np. ze względu na oszczędność)

jest przydatny i praktyczny na dłuższą metę

ma wartość emocjonalną

Warto przyłożyć się do takiego prezentu i zastanowić się, co naprawdę sprawiłoby dużą radość waszym tatom w Dniu Ojca. Zastanówcie się, co wasz ojciec robi w czasie wolnym, czego używa najczęściej, jakie filmy ogląda i jakiej słucha muzyki. To wszystko mogą być cenne wskazówki dotyczące tego, jaki prezent okaże się dla nich strzałem w dziesiątkę.

Jeżeli nie wiecie, co może być dobrym prezentem dla taty, sprawdźcie nasze inspiracje poniżej!