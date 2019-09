Dzień otwarty Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Nowym Porcie. „Schengenbus”, strzelnica, quady i szkolony pies (28.09.2019)

MOSG

Quady i terenówki, do tego pokazy umiejętności specjalnie szkolonego psa oraz mobilne: stacja radarowa, strzelnica i... biuro wykorzystywane na drogach, pieszczotliwie nazywane „Schengenbusem”. To tylko kilka atrakcji jakie w sobotę 28 września czekały będą na chętnych do udziału w Dniu Otwartym Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku w Nowym Porcie.