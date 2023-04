Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Gdańsku. Gdzie i o której są uroczystości? Daniel Nawrocki

Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w roku 2007. Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie. 13 kwietnia 2023 roku odbędą się uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej