Dzień Zbóż, Warzyw i Owoców w zoo 20.10.2019

O godzinie 11.00 rozpoczną się jarzynowe zawody drużynowe. Osoby chętne do wzięcia udziału w zawodach proszone są o wcześniejsze zgłoszenia do dnia 18 października na adres edukacja@zoo.gda.pl. Wystarczy podać pseudonim drużyny, którą może stanowić rodzina, sąsiedzi, przyjaciele itp. Liczba członków drużyny: od 2 do 4 uczestników. Zawody odbędą się na placyku rekreacyjnym przed Ogrodem Matyldy, niezależnie od pogody.

W godzinach 11.00 - 13.00, w sali dydaktycznej Pani Bajka, czyli Anna Franek poprowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych. Pod okiem animatorki będzie można wykonać figurki zwierząt z warzyw i owoców, ekotorby na zakupy oraz woreczki do warzyw i owoców.

W godzinach 11.30 - 14.00, również w sali dydaktycznej artysta Tomasz Zabrocki będzie wycinał rzeźby zwierząt z warzyw.

W godzinach 13.00 - 15.00 Ogród Matyldy zaprasza na warsztaty pt. "Warzywno-Owocowe Otoczaki", prowadzone pod okiem Anny Jędrzejewskiej, pomysłodawczyni Ogrodu Matyldy.