"Dziennik Kibica Ekstraklasy" już 3 lutego w "Dzienniku Bałtyckim"! Musicie mieć to wydanie gazety. Będą zdjęcia, składy i wszystko o Lechii red.

Przemysław Świderski

Piłkarska PKO Ekstraklasa rozpocznie rundę wiosenną już 4 lutego, a dzień później swój pierwszy ligowy mecz w tym roku rozegra Lechia Gdańsk. My z kolei 3 lutego damy Wam do rąk Dziennik Kibica Ekstraklasy, bezpłatny dodatek do gazety. Zapraszamy do lektury.