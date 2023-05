Dziesięć tysięcy głosów pod petycją za rozwojem portu. Co dalej z handlem i żeglugą w Elblągu?

Majowy weekend wypełniły w Elblągu wydarzenia związane z miejscowym portem. Lokalny samorząd promował w czasie pikników głosowanie w ankiecie poświęconej przyszłej formie własności tego obiektu. Przypomnijmy, znalazły się w niej pytania o to, czy port w Elblągu, dziś należący do miasta, powinien pozostać we władaniu samorządu, czy zostać przekazany Skarbowi Państwa. Głosowanie w tym swoistym referendum ma potrwać do 7 maja.

- Mieszkanki i mieszkańcy, których spotykamy na ulicach Elbląga proszą nas: walczcie o ten port. Zależy nam, aby swoją opinię wyraziło jak najwięcej elblążan. Port to nasze dobro, nasz kapitał i gwarancja rozwoju. Nie pozwólmy sobie tego odebrać - podkreślał Jerzy Wcisła, senator Koalicji Obywatelskiej z Elbląga i apelował, by głosować za tym „co elbląskie”.

Tymczasem wiceminister aktywów państwowych, Andrzej Śliwka poinformował, że pod organizowaną przez niego petycją, popierającą rządową propozycję dofinansowania rozwoju portu, podpisało się już 10 tys. elblążan.