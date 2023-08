Dziesięć zatrzymań w ciągu dwóch dni. Weekend w Gdańsku minął pod znakiem pijanych kierowców

Sobotnie kontrole i pięciu nietrzeźwych kierowców

To był jednak dopiero początek pracowitego weekendu. O 7:35 na ul. Spacerowej skontrolowano 67-latka i podczas rozmowy z mężczyzną policjanci wyczuli alkohol. Okazało się, że ma prawie promil alkoholu we krwi . Mundurowi przewieźli go do pobliskiego komisariatu. Do następnej kontroli doszło pół godziny później na ul. Benzynowej. Kierowca BMW miał 0,4 promila w organizmie i stracił prawo jazdy.

Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli

Niedzielne kontrole zakończyły się zatrzymaniem kolejnych 5 osób. Pierwsza była nietypowa, ponieważ o godzinie 7:20 policjanci zostali powiadomieni, że na terenie rafinerii doszło do obywatelskiego zatrzymania. Pracownik ochrony skontrolował tam 48-latka, który kierował ciężarowym manem. Mężczyzna był pod wpływem 0,8 promila . Następnie 9:25 na ul. Siennickiej funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania dla kierującego samochodem osobowym marki Audi. Mężczyzna zignorował polecenie policjanta i zaczął uciekać. Na ulicy Głębokiej porzucił samochód i chciał uciec pieszo , ale został zatrzymany.

Po sprawdzeniu danych kierującego w systemach policyjnych okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania. Na miejsce wezwany został technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do pobliskiego komisariatu. Przed sądem odpowie za jazdę bez uprawnień oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także utrata uprawnień i wysoka grzywna. Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.