Dziewiąte szczątki odnalezione na Westerplatte. Szkielet leżał w pobliżu pięciu odkrytych wcześniej

W połowie września archeolodzy z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (oddziału Muzeum II Wojny Światowej) rozpoczęli piąty etap wykopalisk. Już pierwsze dni prac przyniosły przełomowe odkrycie jakim było odnalezienie szkieletu należącego najprawdopodobniej do jednego z obrońców Westerplatte z września 1939 roku. Jak po kilku dniach się okazało, był to pierwszy i nieostatni znaleziony szkielet polskiego żołnierza.

- W ramach eksploracji jamy grobowej, w której odnaleziono uprzednio szczątki trzech osób, a bezpośrednio pod nimi kolejnej, archeolodzy po podjęciu szczątków czterech odkrytych w ten sposób osób, natrafili na kolejne kości, które wskazują na to, że w tym miejscu znajduje się szkielet jeszcze jednej osoby - mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki.

Jak Polacy szykowali się do obrony Westerplatte?

Dziewiąty szkielet został znaleziony w niższej warstwie jamy grobowej, w której w październiku odkryto szczątki czterech innych osób. Umiejscowienie oraz elementy wyposażenia wojskowego znalezione wśród szczątków, nie wzbudzają wątpliwości badaczy, że szkielet należał do obrońcy Westerplatte z bitwy we wrześniu 1939 roku.

W trakcie trwających od 2016 roku badań (prowadzonych najpierw przez Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 jako samodzielną placówkę, a następnie jako oddział Muzeum II Wojny Światowej) znaleziono ponad 50 tys. artefaktów z okresu bitwy we wrześniu 1939 roku oraz z okresu międzywojennego. Jak przed tygodniem w rozmowie z “Dziennikiem Bałtyckim” mówił Mariusz Wójtowicz-Podhorski , blisko 20 tys. z nich nadaje się do eksponowania na wystawie muzealnej.

- Celem piątego sezonu badań było ustalenie miejsc pierwotnego pochówku obrońców Westerplatte. W związku ze źródłowymi informacjami o dokonaniu przez Niemców ekshumacji ciał obrońców w styczniu 1940 roku badania nie miały charakteru poszukiwań szczątków Obrońców. Odkrycie pierwszego niekompletnego szkieletu zaledwie kilka dni po rozpoczęciu prac we wrześniu całkowicie zmieniło perspektywę dotychczasowych prac archeologicznych - mówi dyrektor Karol Nawrocki.

Piąty etap badań to część pierwszych w historii szerokopowierzchniowych prac archeologicznych na Westerplatte. Ich celem było zlokalizowanie obiektów związanych z Wojskową Składnicą Tranzytową. Honorowy patronat nad pracami ma wiceminister kultury Jarosław Sellin.

- Podobnie jak w poprzednich przypadkach, kontekst miejsca oraz znalezionych przedmiotów wskazują, że są to szczątki obrońcy - mówi kierownik Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 Mariusz Wójtowicz-Podhorski.

Wśród odnalezionych artefaktów są elementy uzbrojenia, amunicja, monety, buty oraz przedmioty codziennego użytku.

Jak trafiono na szczątki obrońców Westerplatte?

Na odkrycia szczątków obrońców Westerplatte badacze natrafili dzięki odnalezieniu reliktów Wartowni numer 5. Według relacji i zdjęć z roku 1940 to właśnie tam mieli zostać zakopani polscy żołnierze polegli we wrześniu 1939 roku.

To właśnie one naprowadziły archeologów pod przewodnictwem Filipa Kuczmy na szczątki żołnierzy. Krótko po bitwie wrześniowej Niemcy sprowadzili tam polskich więźniów do założonego na półwyspie obozu.