Dziewice konsekrowane - kim są i ile jest ich w Polsce? Czym różni się dziewica konsekrowana od zakonnicy?

Dziewice konsekrowane w historii

Dziewice konsekrowane to wcale nie nowe zjawisko – ten stan w Kościele jest starszy nawet od zgromadzeń zakonnych. Już w II wieku n.e. niektóre młode kobiety uroczyście ślubowały, że zamiast wstępować w związek małżeński, poświęcą się modlitwie i działalności na rzecz innych. Wbrew pozorom, w tamtych czasach niełatwo było podjąć taką decyzję – rodzice często nie chcieli wyrażać na to zgody (mając w tym poparcie niektórych biskupów), ponieważ oznaczało to dla nich konieczność utrzymywania córki.

To od dziewic konsekrowanych pochodzą zakony żeńskie – zaczęły się formować w IV wieku, kiedy kobiety poświęcające małżeństwo na rzecz modlitwy, grupowały się we wspólnoty, co ułatwiało im organizację pracy i pozwalało rozwijać wiarę. Później na wiele lat zanikł zwyczaj konsekrowania dziewic i wdów, a Kościół wrócił do niego dopiero w latach 60. XX wieku.