Dzik hitem na plaży w gdańskim Brzeźnie. Zwierzę bawiło się... frisbee. ZDJĘCIA, WIDEO

Dzik na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Wszystko nagrali plażowicze

Nietypowa sytuacja miała miejsce we wtorek 9 maja 2023 r. około godziny 18:30. Na plaży w Gdańsku Brzeźnie pojawił się dzik. Obecni kilka metrów dalej plażowicze nie zrobili większego wrażenia na zwierzęciu. Po chwili spaceru dzik zainteresował się pozostawionym w piasku frisbee. Całe zdarzenie nagrali nasi czytelnicy.

Dziki w Trójmieście towarzyszą mieszkańcom w codziennym życiu. Przy spotkaniu tego zwierzęcia warto jednak... uważać!

"Dzik jest dziki, dzik jest zły". Ale czy na pewno? Dziki to zwierzęta duże i silne, ale rzadko kiedy atakują ludzi. Nie są drapieżnikami, jednak w obliczu zagrożenia mogą zostać sprowokowane do ataku. Przy spotkaniu z nimi warto więc zachować ostrożność i roztropność. Mają wyostrzony węch i słuch, ale słaby wzrok, co często powoduje, że człowiek jako pierwszy potrafi je dostrzec.