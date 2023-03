Dziki zamieszkują gdańską Orunię. Mieszkańcy nie mogą nawet wyrzucić śmieci [NAGRANIE]

Czytelniczka "Dziennika Bałtyckiego" zaznaczyła, że dziki siłą próbują dostać się do swojego celu. Stają się agresywne przede wszystkim wtedy, kiedy mieszkańcy niosą torby bądź siatki. Pani Wiktoria podzieliła się nagraniem z ostatniej sytuacji, która to miała miejsce 29 marca na ul. Diamentowej.

- Wracam wieczorem do domu po pracy. Była godzina 18:30. Miałam w ręku torbę zakupów. Przy klatce do bloku stał sobie dzik, niszczył trawkę. W pewnym momencie zauważył mnie i zaczął iść w moim kierunku. Ja odbiegłam, po prostu ze strachu. Dobrze, że w domu był mój partner. Prosiłam go, by zszedł po mnie. Tak zrobił. Wziął ze sobą worek śmieci, by jewyrzucić. Kiedy dzik ujrzał worek próbował do niego podejść, był strasznie uparty - relacjonuje pani Wiktoria.