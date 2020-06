Dzikie pszczoły są kilkakrotnie bardziej skuteczne w zapylaniu od pszczoły miodnej i niezwykle pracowite

Nie są owadami społecznymi, nie tworzą kolonii, nie mają też królowej. U pszczół samotnic po zapłodnieniu samiec umiera, a samica szuka miejsca do założenia gniazda, które zawsze buduje samodzielnie, choć często w pobliżu innych pszczół. U niektórych pszczół gnieżdżących się w ziemi zdarza się, że kilka samic wykorzystuje jeden korytarz główny, ale każda z nich zakłada swoje komory larwarne.

Karmione pyłkiem

- Większość dzikich pszczół drąży w ziemi tunele, w których zakłada gniazda

- mówi Justyna Rymon Lipińska z Zaborskiego Parku Krajobrazowego. - Niektóre pszczoły, na przykład murarka ogrodowa, zakładają gniazda w pustych łodygach roślin i korytarzach wygryzionych w drewnie przez inne owady. Zajmuje rozmaite szczeliny, dziury oraz chodniki wydrążone przez chrząszcze w martwym drewnie. W każdej komorze umieszcza porcje pyłku, na której składa zapłodnione jajo. Aby wyposażyć jedną komorę samica musi wybrać się od 10 do 15 razy po pokarm. Poszczególne komory oddziela ściankami ze specjalnej zaprawy, która tworzy z gliny rozrobionej śliną. Stąd właśnie wzięła się jej nazwa - murarka. Larwy rozwijają się w komorze, jedząc pyłek zgromadzony przez matkę. Następnie przechodzą przeobrażenie. Murarka zbiera pyłek na szczoteczkę sztywnych włosków na spodniej stronie odwłoka. Za jej pomocą sczesuje z pylników kwiatowych pyłek, który po przeniesieniu do gniazda staje się pokarmem dla jej potomstwa.

Mniej więcej w połowie kwietnia z gniazd murarki wychodzą samce i rozpoczynają kilkudniowe oczekiwanie na wygryzienie się samic z kokonów. Kiedy tylko samice się pojawią, samce rzucają się na nie dość bezceremonialnie i niemal natychmiast dochodzi do zapłodnienia. Dlaczego pierwsze pojawiają się samce? Ponieważ ich komory leżą bliżej wejścia (jaja niezapłodnione), a dopiero potem samice, których jaja (zapłodnione) składane były na samym początku budowy gniazda.