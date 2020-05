Dziś mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia. Derby Trójmiasta bez kibiców, ale emocji nie zabraknie

- W sytuacji izolacji zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Wielu naszych zawodników podczas ćwiczeń na wolnym powietrzu zatrzymywała policja. Na szczęście podchodziła z wyrozumiałością, bo to dla piłkarzy oznaczało wykonywanie obowiązków - mówił Piotr Stokowiec, trener Lechii.

Derby Trójmiasta były zaplanowane na marzec. Trwały przygotowania do meczu, ale przyspieszająca epidemia koronawirusa sprawiła, że rozgrywki ekstraklasy zostały zawieszone. Piłkarze Lechii i Arki musieli czekać zatem 2,5 miesiąca, aby rozegranie tego meczu stało się możliwe. Niestety, dla kibiców będzie to wydarzenie jedynie telewizyjne. Rząd wyraził zgodę na wznowienie ligowej rywalizacji, ale mecze piłkarskie muszą odbywać się bez udziału publiczności.

Na początku maja wreszcie rząd dał zielone światło dla powrotu ligowych rozgrywek, a następnie piłkarze wszystkich klubów wrócili do treningów. Nie inaczej było w Lechii, która mocno przygotowywała się do wznowienia rozgrywek i oczywiście do derbów Trójmiasta.

Po ponad dwóch miesiącach warto przypomnieć, że w niedzielnych derbach trener Stokowiec nie będzie mógł skorzystać z Filipa Mladenovicia. Serb musi pauzować za nadmiar żółtych kartek. Najpoważniejszym kandydatem do gry na lewej obronie jest w tej sytuacji Rafał Pietrzak. Fanów zmroziła wiadomość z początku przygotowań o kontuzji Flavio Paixao. Kapitan biało-zielonych to kat Arki, w meczach z zespołem z Gdyni strzelił siedem goli i jest najlepszym strzelcem w historii derbowej rywalizacji tych dwóch zespołów. Było zagrożenie, że Flavio nie zdąży się wyleczyć na pierwszą kolejkę po wznowieniu PKO Ekstraklasy, ale już doszedł do zdrowia, trenuje z całym zespołem i jest gotowy do gry w meczu z Arką. Poza Mladenoviciem wszyscy są do dyspozycji, więc trener Stokowiec ma z kogo wybierać.