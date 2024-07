Dziś przylatuje Paolo Urfer. Rozwiąże problemy finansowe Lechii Gdańsk? Serhij Bułeca podpisze kontrakt, ale na rejestrację musi poczekać

Dobrą wiadomością jest wypłata dla trenerów i piłkarzy jednej zaległej pensji. To oznacza, że zaległości na teraz to jedna wypłata, ale za kilka dni znowu będą dwie. Czy jest szansa, że w najbliższym czasie wszystko zostanie uregulowane? Jak usłyszeliśmy jeszcze dziś do Gdańska przyleci prezes Paolo Urfer i pojawi się w klubie. Pytanie tylko czy znalazł finansowanie Lechii do czasu podpisania umów sponsorskich i będzie miał dobre wiadomości. Wszyscy czekają z niecierpliwością na te informacje.

Za pomocą portalu X Magdalena Urbańska, dyrektor zarządzający Lechii, poinformowała: „Proces licencyjny był i nadal jest bardzo wymagający pod kątem formalnym jak i finansowym. Cały sezon 2023/2024 porządkowaliśmy sytuację finansową, w większości po przeszłości. Obecnie jest jeszcze bardziej intensywnie i moment wymagający dużego nakładu pracy (zamykamy sezon 2023/2024 i rozpracowujemy kolejny), gdzie np.: obowiązki trzech osób wykonuje jedna (nie mam tu na myśli ani sprzedaży ani komunikacji). Dlaczego? Bo obecnie nie możemy pozwolić sobie na to aby zatrudniać. Dlaczego? Bo awans w trakcie jednego sezonu był także znaczącą inwestycją. Umowy o pracę są wypłacane regularnie, tu nie ma zaległości. Pozostałym pracownikom oraz współpracownikom, w poniedziałek, 8 lipca, została wypłacona jedna pensja. Obecnie, formalnie, mamy zaległość w wynagrodzeniu B2B – za maj. Pracujemy, kiedy nie jest łatwo i większość w Klubie boryka się z brakiem stabilizacji finansowej.