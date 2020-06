"Dziś Tuleya, jutro Ty". Protest przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w obronie sędziego Igora Tulei [zdjęcia]

Dzisiejszy protest jest głęboko solidarnościowy - 150 miast jest bowiem solidarnych z sędzią Igorem Tuleyą. Jeżeli my nie staniemy za nim, to kto potem stanie za nami? - zapytała Alksandra Dulkiewicz, prezydenta Gdańska. - Taki sygnał od obywateli jest bardzo mocno widziany w różnych miejscach, także w Europie. Jeżeli obywatele są w stanie bronić swoich praw i stawać solidarnie za innymi, to jest to bardzo ważne.