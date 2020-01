E-recepta. Jak ją zrealizować? Jak działa e-recepta? Jak długo ważna jest e-recepta? [PORADNIK]

E-recepta. Jak długo jest ważna? Jak ją realizować? Ministerstwo Zdrowia podpowiada i wyjaśnia, jak korzystać z e-recepty. W jakiej aptece wykupić leki? Czy możemy ją zrealizować w kilku aptekach? Poradnik dla pacjentów.

Jak długo ważna jest e-recepta? Przypominamy, że co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.

E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności: • najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni • e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni.

E-recepty ważne przez 7, 30 lub 120 dni E-recepty ważnej przez 30 dni po tym terminie już nie zrealizujesz. Możesz taką e-receptę 30-dniową wykupić w późniejszym terminie tylko, jeśli lekarz zaznaczy, że możesz zrealizować e-receptę od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe. Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od ...”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji, to na e-recepcie ją zobaczysz — od tego dnia możesz wykupić lek. 30 dni ważności e-recepty licz od tej daty.

E-recepta ważna przez 365 dni E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni) w przypadku terapii trwającej co najmniej rok. Taką e-receptę otrzymają pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone dawki leków. Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — zobaczysz na niej „datę realizacji do” określonego dnia. Jeśli Twoja e-recepta ważna jest przez rok, i tak powinieneś wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli zrobisz to po 30 dniach, farmaceuta wyda ci mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”.

Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziesz, farmaceuta już nie będzie zmniejszał Ci ilości leku. Ty decydujesz, gdzie i kiedy wykupić lek z e-recepty Leki z e-recepty możesz wykupić w kilku aptekach w różnym czasie ale, kupując kolejne opakowania jednego leku, musisz wrócić do tej samej apteki

Jak wykupić leki z e-recepty? Jak działa e-recepta? E-recepta to wygoda. Leki z e-recept możesz wykupić w różnych aptekach. Nie musisz szukać apteki, która będzie miała (lub zamówi) wszystkie przepisane leki. Możesz kupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Jest to duże ułatwienie, jeśli zależy Ci na niższej cenie leku lub jesteś w podróży. Pamiętaj jednak, że wszystkie przepisane opakowania jednego leku musisz wykupić w tej samej aptece, w której wykupiłeś pierwsze opakowanie. Możesz rozłożyć ten zakup w czasie i najpierw kupić tylko jedno opakowanie, a dopiero po jakimś czasie kolejne. Jednak po to kolejne opakowanie leku przyjdź do tej apteki, w której kupiłeś pierwsze. Inna apteka go nie sprzeda.

Jednorazowo możesz wykupić zapas leków na 180 dni; nie ma możliwości wykupienia leków na 365 dni. Jeżeli lekarz wystawił Ci e-receptę na 365 dni, upewnij się, że wypisał na niej, jak dawkować lek. Jeśli nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni musisz zrealizować w ciągu 30 dni.

Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań, kupujesz „na raty” to zakupy muszą odbywać się w jednej i tej samej aptece.

1 lek w kilku opakowaniach = ta sama apteka Przykłady 1. Lekarz przepisał Ci jedno opakowanie jednego leku? Wykupisz je w dowolnej aptece. 2. Lekarz przepisał Ci kilka różnych leków? Możesz wykupić każdy z nich w innej, dowolnej aptece, ale jeśli kupujesz np. tylko jedno z trzech przepisanych opakowań leku, to po drugie i trzecie musisz wrócić do tej samej apteki, w której kupiłeś/aś pierwsze.

3. Lekarz przepisał Ci trzy opakowania leku A i jedno opakowanie leku B? W Aptece I wykupiłeś/aś pierwsze opakowanie leku A. Leku B nie było. Lek B kupiłeś/aś w Aptece II. Po pozostałe opakowania leku A idziesz do Apteki I. Kupując jeden lek z e-recepty w jednej aptece, a kolejne leki w innych aptekach, nie tracisz prawa do refundacji. Oczywiście, jak dostaniesz kolejną e-receptę na ten sam lek, już nie musisz wracać do tej samej apteki, w której wykupiłeś go przy poprzedniej e-recepcie. Podstawa prawna • Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499) • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2019 poz. 2395)

