Ed Sheeran - 13 lipca w Gdańsku na Polsat Plus Arenie!

Ed – utalentowany artysta

Ed Sheeran to artysta, który bardzo lubi się rozwijać. Jest utalentowany i czerpie inspirację ze wszystkiego. Wielu artystów i muzyków uwielbia z nim pracować. Cechuje go pogoda ducha, optymizm, cieżka praca i wyjątkowa kreatywność. Ed posiada wyjątkowy ton głosu i niezwykłe brzmienie. Jego koncerty zawsze są widowiskiem na globalną skalę. Cieszy się wyjątkową popularnością, ze względu na niezwykle pozytywną energie jaką wprowadza podczas swoich koncertów oraz poprzez interakcję z widownią. Ed Sheeran po prostu kocha to co robi i da się to odczuć podczas jego występów na żywo. Nie wolno przegapić jego wizyty w Polsce na Polsat Plus Arenie! Zapowiada się świetny koncert, wspaniała impreza, szczególny brytyjski klimat, wprost z Wielkiej Brytanii, a tego wszystkiego będzie można doświadczyć już 13 lipca, o godzinie 20:30 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Link do zakupu biletów na koncert Eda poniżej.

https://www.fansale.pl/tickets/all/ed-sheeran/466806