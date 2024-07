Ed Sheeran w Gdańsku. Jak dojechać na koncert, bilety, komunikacja miejska w piątek i sobotę

Kolej specjalna na stadion Polsat Plus Arena

Polsat Plus Arena - parkingi płatne

Koncert Eda Sheerana - dojazd

Tramwaje

Linia 7

Obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy.

Wykonywane będą dodatkowe kursy na skróconej trasie: Śródmieście SKM – Brama Wyżynna – Dworzec Główny - Polsat Plus Arena Gdańsk – Nowy Port Zajezdnia. Tramwaje będą jeździć z częstotliwością 5-10 minut.

Od godz. 17.00 do końca dnia przystanki Żaglowa – AmberExpo oraz Mostostal nie będą obsługiwane (także przez inne linie).

Autobusy

Linia 158

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy na skróconej trasie Wrzeszcz PKP – Polsat Plus Arena Gdańsk. Autobusy jeździć będą co 5 minut. Od godz. 17.00 do 21.30 przystanek Rondo Mazowieckiego 01 (przed rondem, w kierunku Stogów) będzie wyłączony z obsługi.