Edukacyjny Dzień Dziecka w ZOO Gdańsk. Sprawdzamy harmonogram!

Edukacyjny Dzień Dziecka w ZOO Gdańsk

#Fota Bez dzikiego Kota to kampania realizowana przez Gdański Ogród Zoologiczny mająca na celu edukowanie i podnoszenie świadomości – jak fotografować dzikie zwierzęta etycznie, jakich materiałów nie promować w mediach społecznościowych, jakich atrakcji turystycznych unikać. Edukacyjny Dzień Dziecka organizowany przez LYNX Fundację Ogrodu Zoologicznego to wydarzenie wspierające tę właśnie kampanię. Partnerami wydarzenia są: Gdański Ogród Zoologiczny, Wakacje.pl oraz Fundacja Wykrzyknik.

Oprócz edukacji przez zabawę, tego dnia będzie czekać jeszcze wiele wspaniałych niespodzianek. Będzie można zmierzyć się w różnorakich konkurencjach Rodzinnej Olimpiady Sportowej oraz spróbować swoich sił w rywalizacji w grach wielkoformatowych – pamiętajmy, że ruch to zdrowie! Warto również dowiedzieć się ciekawostek o zwierzętach zamieszkujących gdańskie ZOO biorąc udział w grze terenowej. Do pamiątkowych fotografii pozować będą pluszowe, wielkie maskotki, do zdjęć można przygotować się wykonując fantazyjny makijaż lub tatuaż z motywami zwierząt.