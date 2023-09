Edynburg: 17 najlepszych atrakcji. Tajemniczy zamek, unikatowe zoo, podziemna dzielnica, a nawet wulkan pośrodku miasta Redakcja

Armata do synchronizacji zegarków, pomnik teriera, historie o duchach snute w podziemnej dzielnicy, a nawet wulkan pośrodku miasta – to tylko niektóre z najbardziej niezwykłych atrakcji Edynburga. Co warto zobaczyć w stolicy Szkocji w czasie weekendowej wycieczki, które miejsca odwiedzić? Podpowiadamy! Poznajcie 17 najbardziej niesamowitych atrakcji Edynburga.