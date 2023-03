Edyta Bielska z SKLA Sopot: Kiedy wchodzę na Stadion Leśny, to mam wrażenie, jakbym przenikała do innego świata ROZMOWA

Chciała pani zebrać na zgrupowanie w RPA 6 tysięcy na portalu Zrzutka.pl. Udało się zgromadzić 7,5 tysiąca złotych. Zaskoczona?

Jestem bardzo szczęśliwa. Ogólnie bałam się, że nie uda mi się zebrać zaplanowanej kwoty lub że potrwa to dużo dłużej. Tymczasem całą kwotę zebrałam w przeciągu dwóch dni. Byłam bardzo podekscytowana tym, że ludzie tak dobrze mnie odbierają i wspierają.

To nie był jakiś wujek z Ameryki?

Wpłaty były bardzo różne. Od różnych ludzi, w tym anonimowe. Nie był to wujek z Ameryki (śmiech).

Co te treningi na południu kontynentu afrykańskiego mają pani dać?

To zgrupowanie ma przygotować mnie do sezonu letniego, w którym czeka mnie parę ważnych startów. Praca, którą wykonamy będzie podstawą, do tego, co chcemy zrobić w sezonie letnim. Wiadomo, że atmosferyczne warunki w Polsce do trenowania nie są teraz najlepsze. Szukamy więc rozwiązań zagranicą. W tym roku zdecydowaliśmy na RPA, gdzie pogoda i warunki treningowe sprzyjają ćwiczeniu. Chcemy przetrenować ten obóz najlepiej, jak to możliwe. Sezon letni będzie dość długi i szybko się zacznie. Taki jest zamysł. Polecę tam z grupą treningową, z którą codziennie ćwiczę.