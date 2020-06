Egzamin zawodowy 2020. Jak wyglądają sprawdziany zawodowe w dobie koronawirusa? Terminy egzaminów: praktycznego i teoretycznego 22.06.2020

EGZAMIN ZAWODOWY 2020. W poniedziałek, 22.06.2020 r. rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Potrwają do blisko połowy lipca. Na egzamin zawodowy składają się dwie części - pisemna i praktyczna. Zaliczenie obu gwarantuje otrzymanie świadectwa, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Co trzeba wiedzieć o tegorocznym sprawdzianie zawodowym? Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat pisemnej i praktycznej części egzaminu zawodowego! Jak wygląda egzamin w dobie koronawirusa? Czy trzeba mieć maseczkę? Sprawdźcie poniżej!

Egzaminy 2020 w czasie epidemii koronawirusa Po egzaminach ósmoklasisty i maturze, nadszedł czas na egzaminy zawodowe. Mają one służyć głównie jako sprawdzenie dotychczasowego stanu wiedzy i przygotowania do konkretnego zawodu. Zamieszczamy poniżej najważniejsze informacje dotyczące egzaminu zawodowego 2020. Pamiętajcie, że w dobie koronawirusa, może on wyglądać nieco inaczej. Sprawdźcie sami!

Egzamin zawodowy 2020. Sprawdziany rozpoczęte W poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku rozpoczął się pierwszy egzamin zawodowy. Mowa o części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w formule 2012 dla: absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników,

absolwentów szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 roku

absolwentów szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego A także w formule 2017 dla: uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia,

uczniów 4-letnich techników,

uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2017/2018

Egzamin zawodowy 2020. Dwie części Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego i testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym, przystosowanym do zadania egzaminacyjnego. Na egzamin pisemny składa się 40 zadań zamkniętych, które zawierają po cztery odpowiedzi do wyboru. Co istotne, tylko jedna z nich jest prawidłowa.

Egzamin zawodowy. Część pisemna Część pisemna dla wszystkich uczniów odbędzie się we wtorek, 23 czerwca. Czas trwania to 60 minut. Egzamin zawodowy 2020. Ile osób do niego przystąpi? W formule 2012 do części pisemnej z egzaminu zawodowego zgłoszono 35 060 osób w 196 kwalifikacjach. Natomiast do części praktycznej - 56 672 osoby.

Jeśli chodzi o formułę 2017, to do części pisemnej egzaminu przystąpi ponad 176 000 osób w 196 kwalifikacjach, a do części praktycznej - ponad 182 000 osób. Warunki zdania egzaminu zawodowego Aby zdać egzamin zawodowy trzeba uzyskać: z części pisemnej – min. 50% punktów możliwych do uzyskania

możliwych do uzyskania z części praktycznej – min. 75% punktów możliwych do uzyskania WAŻNE!Należy zdać obie części egzaminy, jeśli chcemy uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przekazanie świadectw lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół nastąpi 31 sierpnia 2020 r. Egzamin zawodowy 2020. Klucz odpowiedzi Klucz odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego zostanie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej CKE w czwartek, 25 czerwca o godz. 16:00. Egzamin zawodowy w dobie koronawirusa. Zasady Warto pamiętać, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo uczniów i opiekunów zostało wprowadzonych kilka żelaznych zasad, oto one:

uczniowie do szkoły i na salę wchodzą w maseczkach , potem mogą je zdjąć,

, potem mogą je zdjąć, należy zachować co najmniej 1,5-metrowe odstępy między zdającymi,

między zdającymi, zakaz wnoszenia komórek, maskotek i innych zbędnych rzeczy Warto pamiętać, że placówki edukacyjne nie zapewniają wody pitnej. Kto może wejść na egzamin?

W sprawdzianie zawodowym może uczestniczyć wyłącznie:

zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

nauczyciel, bez jakichkolwiek objawów chorobowych WAŻNE!Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie Czego nie można wnosić na egzamin?

W domu należy zostawić wszelkie rzeczy zbędne - telefony, książki, zeszyty i inne. Czy uczniowie muszą mieć rękawiczki?

