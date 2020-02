Egzotyczny wąż marznie na ul. Długiej w Gdańsku, bo jego właściciel chce zarobić

Ulicą Długą w Gdańsku spaceruje często mężczyzna z pytonem dusicielem owiniętym wokół szyi. Zachęca przechodniów do fotografowania się ze zwierzęciem. Trwa to od miesięcy. Po raz ostatni był widziany na Długiej w minioną sobotę 1 lutego. Zdarza się, że ma przy sobie torbę, w której jest więcej węży.

Węże są maltretowane w sytuacji, gdy są wystawiane na ulicy w chłodnej pogodzie. Wiedziałam, że służby prezydenta już wcześniej zajmowały się tym tematem. Chciałam sprawdzić, jak to wygląda i co zostało zrobione. Brakuje przepisów, trzeba tę osobę złapać na gorącym uczynku. Lepiej by było, żeby każde zwierzę było trzymane w warunkach dla niego przeznaczonych. Niestety dopóki jest zainteresowanie tymi zwierzętami, dopóty ludzie będą chcieli robić sobie z nim zdjęcia

Na jego apel o działania do władz Gdańska oraz radnych miejskich odpowiedziała przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Złożyła ona także interpelację do prezydent miasta.

Były i są prowadzone rozmowy z różnymi podmiotami, celem likwidacji tego procederu

- informuje Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie przedstawicieli miasta, straży miejskiej oraz stowarzyszeń zaangażowanych i zainteresowanych bezpośrednio pomocą w sprawę opieki nad zwierzętami egzotycznymi, które podlegałyby odebraniu na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

- Podczas tego spotkania postaramy się wypracować konkretne zasady działania związane z odbieraniem gadów, dalszą opieką nad nimi, jak również kierowaniem spraw do odpowiednich organów w związku z łamaniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. W przeciwieństwie do zwierząt domowych i hodowlanych, zwierzęta egzotyczne w muszą mieć zapewnione specjalne warunki do życia odpowiednie dla danego gatunku, co nie jest łatwe do spełnienia bez posiadania właściwego wyposażenia i wiedzy dotyczącej potrzeb tych zwierząt - zapowiada przedstawicielka Urzędu Miejskiego.