EIHC 2019 Gdańsk. Polscy hokeiści zagrają z Japonią, Włochami i Węgrami. Trzydniowe święto hokeja w hali Olivia

- Drugi rok wspólnej pracy jest dla nas trochę łatwiejszy, bo już się znamy, nauczyliśmy się, jak działamy na co dzień, wiemy czego chcemy. Dotąd wygląda to bardzo dobrze, mam nadzieję, że po turnieju będziemy w takim samym nastroju - wyjaśnia Valtonen.

Polacy zmagania w hali Olivia rozpoczną od konfrontacji z Japonią. Ten mecz zaplanowano w piątek o godz. 18. W sobotę o godz. 15 biało-czerwoni zmierzą się z Włochami, a w niedzielę o godz. 13 z Węgrami.

- Znamy się dobrze, zawsze toczymy wyrównane mecze. Japończycy wydają się najłatwiejszym rywalem, natomiast Włosi co rok zmieniają w dużej mierze skład i nie wiemy za bardzo, czego się po nich spodziewać - ocenia Aron Chmielewski, napastnik czeskiego klubu HC Oceláři Trzyniec, wychowanek Stoczniowca Gdańsk.

- Tu się wychowałem, w Stoczniowcu grałem trzy lata w ekstralidze. Mam nadzieję, że ten turniej będzie kontynuowany, a kadra zrobi teraz wszystko, by go wygrać. Gramy o prestiżową nagrodę, Puchar Niepodległości to dla nas Polaków bardzo ważne, ale najistotniejsza impreza - mistrzostwa świata - czeka nas w kwietniu. Ten turniej ma nas do niej przygotować - zauważa 28-letni Chmielewski.